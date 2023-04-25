В Барнауле 78-летняя бабушка на электросамокате врезалась в автомобиль

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Семидесятивосьмилетняя бабушка решила прокатиться на электросамокате и врезалась в движущийся навстречу автомобиль в Барнауле. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщает городской ГИБДД.

Авария произошла в Барнауле на улице Белинского. 78-летняя женщина, управляя самокатом, каталась по двору. На одном из поворотов она не справилась с управлением и столкнулась с движущимся во встречном направлении автомобилем.

Отмечается, что женщине не потребовалась госпитализация. Автомобиль ждет ремонт, передает РИА Новости.

12 апреля сообщалось, что на юге Москвы неизвестный на электросамокате сбил пенсионера. Пожилой мужчина с серьезной травмой головы был доставлен в больницу. Инцидент произошел в Битцевском лесу, недалеко от дома пенсионера. Мужчина прогуливался по парку, когда на него наехал неизвестный на самокате.