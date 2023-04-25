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Приметы и советы

Врач Морозова объяснила, что такое ситуативная вакцинация

Ирина Игнатенко
Общество
Врач Морозова объяснила, что такое ситуативная вакцинация
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Ситуативная вакцинация подразумевает конкретные случаи, когда человек проживает на определенной территории и имел контакт с заболевшими. Об этом рассказала старший врач-педиатр, кандидат медицинских наук Екатерина Морозова.

К ситуативной вакцинации прибегают, если люди проживают на территории, где зафиксирована вспышка конкретного заболевания, либо собираются поехать в такой регион. Если вакцинация проводится уже после контакта с заболевшими, ее называют экстренной.

Морозова отметила, что ситуативная вакцинация также проводится при серьезных рисках распространения инфекции, а также при повышенном риске заражения среди людей, относящихся к конкретной профессии.

Врач добавила, что в целом вакцинация в России проводится согласно Национальному календарю профилактических прививок, передает РИАМО.

Врач Александр Мясников посоветовал сделать прививки от кори, чтобы избежать заражения. Эффективность вакцины составляет 90 процентов, передает издание argumenti.ru.

Взрослым, которые последние 10 лет не вакцинировались от столбняка, стоит это сделать перед началом летнего сезона. Об этом сообщила заместитель главного врача по эпидемиологическим вопросам центра медицинской профилактики департамента здравоохранения столицы Людмила Большакова.

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