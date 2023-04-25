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Депутат Иванов сообщил, что в РФ пока не планируют вводить четырехдневную рабочую неделю

Ирина Игнатенко
Общество
Депутат Иванов сообщил, что в РФ пока не планируют вводить четырехдневную рабочую неделю
Фото: shutterstock

Депутаты Госдумы готовы пересмотреть рабочий график, установленный в Трудовом кодексе, но этот вопрос можно будет рассматривать после завершения специальной военной операции. Об этом заявил парламентарий Максим Иванов.

Он отметил, что в сегодняшней ситуации переход на четырехдневную рабочую неделю в России будет преждевременным, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Парламентарий также напомнил, что на сегодняшний день в стране есть предприятия с особым графиком работы. Например, есть компании, где введена трехсменная система. В этом случае положен один выходной каждые три дня.

Предприятия Казахстана смогут официально перейти на четырехдневную рабочую неделю с 1 июля 2023 года. Новые предписания уже закреплены в Трудовом кодексе страны, передает ФАН.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб назвала плюсы и минусы 36-часовой рабочей недели.

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