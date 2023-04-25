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Приметы и советы

СМИ: Минфин предложил обложить НДФЛ доходы работающих за границей блогеров

Полина Пашкина
Общество
СМИ: Минфин предложил обложить НДФЛ доходы работающих за границей блогеров
Фото: pexels.com

В Министерстве финансов Российской Федерации обсуждают возможность обложения НДФЛ доходов российских блогеров, которые работают за рубежом и пользуются иностранными площадками. Речь идет в том числе о платформах YouTube и Instagram*. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на близкий к правительству источник.

Накануне в понедельник, 24 апреля, правительство внесло в Госдуму пакет поправок, подготовленный Минфином. Законопроектом предлагается в том числе уточнить условия, при которых доход от деятельности жителей России за границей подлежит налогообложению в стране.

НДФЛ предлагается удерживать с доходов блогеров, которые получают средства из РФ, но при этом осуществляют свою деятельность на иностранных площадках. Это решение уже содержится в текущей версии законопроекта, но в дальнейшем его сформулируют более четко, передают «Ведомости» со ссылкой на собственный источник.

Уточняется, что для удержания НДФЛ необходимо соблюдение хотя бы одного из трех условий — наличие у блогера статуса налогового резидента, получение дохода на счет в российском банке или оказание выплаты от российской организации или индивидуального предпринимателя.

На чем и сколько зарабатывают блогеры, почему некоторые из них не платят налоги и что им за это грозит, рассказали в материале «Вечерней Москвы».

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории России.

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