Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Ефимов: Половину офсетных контрактов столицы реализуют предприятия ОЭЗ «Технополис «Москва»

Евгений Силаев
Город
Ефимов: Половину офсетных контрактов столицы реализуют предприятия ОЭЗ «Технополис «Москва»
Фото: пресс-служба Комплекса экономической политики Москвы

Пять из десяти офсетных контрактов реализуются предприятиями особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва». Об этом во вторник, 25 апреля, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— На территории столичной особой экономической зоны расположатся пять производств, которые в рамках офсетных контрактов будут выпускать продукцию для нужд города. Три контракта предполагают поставку лекарственных препаратов, остальные — медицинских изделий. Общий объем инвестиций по ним составит 11,7 миллиарда рублей, — рассказал Ефимов.

Руководитель Департамента промышленной и инвестиционной политики города Москвы Владислав Овчинский добавил, что два офсетных контракта были заключены в первом квартале 2023 года. В частности, компания «Вип Камилла» займется производством белья для взрослых. Столичное правительство гарантировало ежегодную закупку продукции в ближайшие 10 лет.

Помимо этого, Владимир Ефимов сообщил, что компания «Биокад» запустит на площадке «Алабушево» ОЭЗ «Технополис «Москва» производство первого оригинального российского препарата для терапии рассеянного склероза. До этого момента препарат будет выпускаться на других производственных площадках предприятия.

Владимир Ефимов технополис «Москва» Контракты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Антон Кузнецов
Антон Кузнецов

Время экспедиций: поисковики открыли сезон

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мирный атом — оружие санкций

Александр Лосото
Александр Лосото

С кого спрашивать за профилактику: нужна ли в России «мобильная» диспансеризация

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Время судебных разбирательств: в чем причина конфликта между Алисой Тепляковой и МГУ

Никита Миронов
Никита Миронов

«Цифровизация учета»: зачем нужны электронные повестки

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Что тебе снится, система «Аврора»: смогут ли все госучреждения перейти на отечественную ОС?

Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко

Как проходит подготовка к организации детского отдыха в лагерях

Все мнения
О проекте