Ефимов: Половину офсетных контрактов столицы реализуют предприятия ОЭЗ «Технополис «Москва»

Фото: пресс-служба Комплекса экономической политики Москвы

Пять из десяти офсетных контрактов реализуются предприятиями особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва». Об этом во вторник, 25 апреля, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— На территории столичной особой экономической зоны расположатся пять производств, которые в рамках офсетных контрактов будут выпускать продукцию для нужд города. Три контракта предполагают поставку лекарственных препаратов, остальные — медицинских изделий. Общий объем инвестиций по ним составит 11,7 миллиарда рублей, — рассказал Ефимов.

Руководитель Департамента промышленной и инвестиционной политики города Москвы Владислав Овчинский добавил, что два офсетных контракта были заключены в первом квартале 2023 года. В частности, компания «Вип Камилла» займется производством белья для взрослых. Столичное правительство гарантировало ежегодную закупку продукции в ближайшие 10 лет.

Помимо этого, Владимир Ефимов сообщил, что компания «Биокад» запустит на площадке «Алабушево» ОЭЗ «Технополис «Москва» производство первого оригинального российского препарата для терапии рассеянного склероза. До этого момента препарат будет выпускаться на других производственных площадках предприятия.