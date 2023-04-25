В Петербурге установят 45 электрозаправочных станций для автомобилей

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В этом году из федерального бюджета выделили средства на установку 45 электрозаправочных станций для автомобилей на территории Санкт-Петербурга. Об этом «Петербургскому дневнику» рассказал директор петербургского Центра энергосбережения Иван Трегубов.

Он отметил, что власти города ведут переговоры с потенциальными инвесторами по вопросу развития электрозарядной инфраструктуры. Как правило, места установки электрозаправок — это крупные парковки и общедоступные места на улично-дорожной сети.

Также стало известно, что производство отечественных электрогрузомобилей EVM PRO запущено в экономической зоне «Технополис «Москва». Электрогрузомобили могут преодолевать до 300 километров, а их грузоподъемность составляет одну тонну, передает ФАН.

В столице упростили порядок размещения зарядных станций для электромобилей. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. На данный момент на городских улицах установлено больше 400 зарядных станций для электромобилей и порядка 200 ультрабыстрых зарядных станций для электробусов.