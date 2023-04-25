Народный артист РФ Геннадий Богачев скончался после тяжелой болезни в Петербурге

Фото: ИТАР-ТАСС / Юрий Белинский

Народный артист России, актер Большого драматического театра имени Товстоногова Геннадий Богачев ушел из жизни в возрасте 78 лет после тяжелой болезни. Об этом сообщили в пресс-службе театра во вторник, 25 апреля.

— Это очень печальное известие для нашего театра, и мы приносим самые искренние соболезнования родным и близким Геннадия Петровича, всем, кто его знал и любил, — говорится в сообщении.

Юрий Богачев стал популярным после съемок в фильмах и сериалах «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», «Агент национальной безопасности», а также «Мастер и Маргарита». Помимо этого, он озвучивал голливудских знаменитостей, среди которых Ричард Гир, Роберт Де Ниро и Мел Гибсон.

В театре он сыграл более полусотни ролей и до последних своих дней выходил на сцену в спектакле Андрея Могучего «Губернатор».