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Спасатели вытащили собаку из горящего дома в Новой Москве

Степан Жирнов
Происшествия
Спасатели вытащили собаку из горящего дома в Новой Москве
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
Москва, Щербинка, улица Чапаева, 12 Карта всех событий

Спасатели вытащили собаку из горящего дома в Новой Москве. Об этом сообщили в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ столицы во вторник, 25 апреля.

По данным ведомства, возгорание произошло в высотном многоквартирном доме № 12 на улице Чапаева в Щербинке вечером 24 апреля. Для тушения были привлечены работники федеральных пожарных подразделений и дежурная смена службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения Московского авиационного центра.

Спасатели помогли пожарным пробраться в горящие помещения, после чего провели разведку и обнаружили в одной из квартир собаку. Животное вынесли из помещения, оказали первую помощь и передали ветеринарным врачам.

Спасатели вытащили собаку из горящего дома в Новой Москве Фото: Пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ Москвы

Возгорание было ликвидировано в кратчайшие сроки.

Другой пожар произошел в подмосковных Люберцах в понедельник, 24 апреля. Загорелись три частных дома. Площадь пожара составила 500 квадратных метров. Из огня были спасены два человека.

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