Комитет Совфеда поддержал закон об усилении ответственности за продажу табака детям
Конституционный комитет Совета Федерации во вторник, 25 апреля, единогласно поддержал закон об ужесточении ответственности за продажу табака детям.
Согласно документу, за продажу несовершеннолетним сигарет, кальянов и вейпов продавцы должны будут заплатить штраф от 40 до 60 тысяч, должностные лица — от 150 до 300 тысяч рублей, а юрлица — от 400 до 600 тысяч рублей.
Кроме того, законом повышаются штрафы за вовлечение детей в курение. За это гражданам придется заплатить от двух до пяти тысяч рублей, а опекунам и родителям — от пяти до семи тысяч, передает РИА Новости.
Закон о запрете вейпов для несовершеннолетних затронет все виды электронных сигарет, даже те, в которых не содержится никотин. Об этом «Вечерней Москве» рассказала зампред комитета по охране здоровья нижней палаты парламента РФ Татьяна Соломатина.
Более четверти взрослого населения в России курят, при этом 15 процентов из них предпочитают именно вейпы, однако растет и доля тех, кто готов потреблять никотин в различных формах, без привязки к конкретным устройствам, заявил владелец табачного консалтингового агентства Fedotov Group Евгений Федотов.