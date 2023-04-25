Комитет Совфеда поддержал закон об усилении ответственности за продажу табака детям

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Конституционный комитет Совета Федерации во вторник, 25 апреля, единогласно поддержал закон об ужесточении ответственности за продажу табака детям.

Согласно документу, за продажу несовершеннолетним сигарет, кальянов и вейпов продавцы должны будут заплатить штраф от 40 до 60 тысяч, должностные лица — от 150 до 300 тысяч рублей, а юрлица — от 400 до 600 тысяч рублей.

Кроме того, законом повышаются штрафы за вовлечение детей в курение. За это гражданам придется заплатить от двух до пяти тысяч рублей, а опекунам и родителям — от пяти до семи тысяч, передает РИА Новости.

Закон о запрете вейпов для несовершеннолетних затронет все виды электронных сигарет, даже те, в которых не содержится никотин. Об этом «Вечерней Москве» рассказала зампред комитета по охране здоровья нижней палаты парламента РФ Татьяна Соломатина.

Более четверти взрослого населения в России курят, при этом 15 процентов из них предпочитают именно вейпы, однако растет и доля тех, кто готов потреблять никотин в различных формах, без привязки к конкретным устройствам, заявил владелец табачного консалтингового агентства Fedotov Group Евгений Федотов.