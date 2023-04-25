Стал известен размер гонорара Тамары Гвердцители после годового перерыва в работе

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Грузинская певица Тамара Гвердцители вновь возвращается на сцену, однако уже не в России. Артистка покинула страну после начала спецоперации из-за болезни матери.

Как выяснилось, свою маму Гвердцители направила в Израиль, однако и там медики оказались бессильны. Певица выдержала достаточно долгую паузу, и через год ее продюсеры объявили тур певицы по США, который пройдет в мае.

При этом Гвердцители готова исполнить композиции на корпоративе: гонорар за выступление составит 50 тысяч евро, или пять миллионов рублей. Также необходимо соблюсти райдер и доставить артистку на место, сообщает «Стархит».

Продюсер артистки Сергей Пудовкин рассказал, что Гвердцители тяжело переживает смерть мамы, с которой они были очень близки. Из-за сильного стресса на фоне утраты певица уже дважды попадала в больницу. Он добавил, что хотел бы помочь артистке, но не знает, как это сделать. По словам Пудовкина, во время их телефонных разговоров певица плачет не переставая.

В 2022 году певица Тамара Гвердцители отметила юбилей. 18 января артистке исполнилось 60 лет.