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Глава итальянской ассоциации заявил о нежелании компаний уходить из России

Никита Худяков
В мире
Глава итальянской ассоциации заявил о нежелании компаний уходить из России
Фото: Pixabay

Итальянские компании не планируют уходить с российского рынка, и более того — у них есть планы по новым инвестициям. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщил президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини.

— Кроме компаний из нефтегазового сектора, все остались. Некоторые уменьшали количество сотрудников, но никто не покинул Россию… Россия — это большой рынок, он имеет геополитические и геоэкономическое значение. Это не Непал — это Россия, — сказал он.

По словам Торрембини, остающиеся в России компании сталкиваются с логистическими и финансовыми трудностями. Он отметил, что некоторые итальянские бренды планируют инвестировать в российские продукты питания и строительные материалы, передает РБК.

Ушедшие из России зарубежные потребительские бренды могли потерять в общей сложности около двух миллиардов долларов. Некоторые компании решили продать свой бизнес, а другие позднее уходить передумали. Какие бренды вернулись в Россию за последние месяцы, как им это удалось и изменился ли ассортимент — в материале «Вечерней Москвы».

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