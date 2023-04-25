Прокуроры пресекли более 12 тысяч нарушений при частичной мобилизации в РФ

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Во время частичной мобилизации в России было выявлено свыше 12 тысяч нарушений закона. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщил первый заместитель генерального прокурора РФ Анатолий Разинкин.

— Нами выявлено свыше 12 тысяч нарушений закона, внесено более трех тысяч актов реагирования и пресечены необоснованные мероприятия по призыву в отношении 15 тысяч граждан, — рассказал он.

В самом начале проведения частичной мобилизации в состав призывных комиссий входили и прокуроры, напомнил Разинкин. Благодаря этому большинство нарушений удалось своевременно пресечь, передает ТАСС.

В Кремле не ведется обсуждение планов о второй волне частичной мобилизации в России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

11 апреля Госдума приняла закон об электронных повестках и едином реестре военнообязанных. По новым нормам повестки будут рассылать также через «Госуслуги». Подробнее о принятом законе, а также об ответах на связанные с ним вопросы — в материале «Вечерней Москвы».