Контролеры провели в Москве более пяти тысяч проверок по нелегальной торговле с начала года

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Инспекторы ГКУ «Организатор перевозок» провели свыше пяти тысяч проверок по нелегальной торговле на объектах транспортной инфраструктуры Москвы с начала 2023 года. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

За пять лет работы было ликвидировано более тысячи точек, где осуществлялась торговля сомнительной продукцией. В нынешнем году чаще всего случаи незаконной торговли происходили около станций метро и ТПУ: «Текстильщики», «Тушинская», «Теплый Стан», «Электрозаводская» и «Новоподрезково». Только на этих объектах инспекторы обезопасили от покупок свыше 260 тысяч человек в день.

— Мобильные группы ежедневно дежурят на территории Транспортного комплекса. Нелегальным продавцам выносят административное постановление, вместе с полицией убирают их товар и стихийные прилавки, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс Москвы».

За март контролеры проверили более 960 тысяч билетов в городском наземном транспорте. Этот показатель превышает аналогичные данные за февраль в среднем за день на 23 процента.