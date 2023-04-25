Актер фильмов о «Гарри Поттере» Дэниэл Рэдклифф впервые стал отцом

Фото: Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Актер Дэниэл Рэдклифф, известный во всем мире по роли волшебника Гарри Поттера, впервые стал отцом. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщает издание DailyMail.

Ребенка 33-летнему Рэдклиффу подарила 38-летняя актриса Эрин Дарк. Пара встречается с 2012 года. Они познакомились на съемках картины «Убей своих любимых».

Папарацци сфотографировали Рэдклиффа на прогулке с коляской. Он был вместе с новоиспеченной матерью и прикрывал лицо, спрятанное за медицинской маской, руками, передает DailyMail.

О том, что звезда «Гарри Поттера» станет отцом, стало известно в марте этого года. По сообщениям источников, близких к паре, Рэдклифф и Дарк были «очень взволнованы».

Звезда «Гарри Поттера» заявил, что более не намерен возвращаться к принесшей ему мировую славу роли. Рэдклифф сообщил прессе, что это не то, чем ему было бы интересно заниматься сейчас.

Кроме того, актер считает, что широкая известность после съемок фильма о Гарри Поттере привела его к проблемам с алкоголем. По мнению знаменитости, роль мальчика, обладающего необычными магическими способностями, привела к тому, что интерес к нему людей по всему миру был «немного издевательским».