Актер фильмов о «Гарри Поттере» Дэниэл Рэдклифф впервые стал отцом
Актер Дэниэл Рэдклифф, известный во всем мире по роли волшебника Гарри Поттера, впервые стал отцом. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщает издание DailyMail.
Ребенка 33-летнему Рэдклиффу подарила 38-летняя актриса Эрин Дарк. Пара встречается с 2012 года. Они познакомились на съемках картины «Убей своих любимых».
Папарацци сфотографировали Рэдклиффа на прогулке с коляской. Он был вместе с новоиспеченной матерью и прикрывал лицо, спрятанное за медицинской маской, руками, передает DailyMail.
О том, что звезда «Гарри Поттера» станет отцом, стало известно в марте этого года. По сообщениям источников, близких к паре, Рэдклифф и Дарк были «очень взволнованы».
Звезда «Гарри Поттера» заявил, что более не намерен возвращаться к принесшей ему мировую славу роли. Рэдклифф сообщил прессе, что это не то, чем ему было бы интересно заниматься сейчас.
Кроме того, актер считает, что широкая известность после съемок фильма о Гарри Поттере привела его к проблемам с алкоголем. По мнению знаменитости, роль мальчика, обладающего необычными магическими способностями, привела к тому, что интерес к нему людей по всему миру был «немного издевательским».