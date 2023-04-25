Движение транспорта ограничат в центре Москвы из-за репетиции парада Победы 25 апреля

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Москва, Тверская улица Карта всех событий

В связи с проведением репетиции парада Победы на Красной площади 25 апреля с 21:00 движение транспорта на нескольких улицах будет ограничено. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы.

Так, ограничения коснутся Тверской улицы от Моховой до Тверского бульвара и от Большой Бронной до Большой Садовой улицы, 1-й Тверской-Ямской улицы от Большой Садовой до улицы Гашека. Также проехать нельзя будет по Моховой улице от улицы Воздвиженка до Тверской улицы и Большой Никитской улице от улицы Моховая до Романова переулка.

— Возможны введения кратковременных ограничений в движении транспорта на Тверском и Страстном бульварах, а также в Большом Путинковском переулке, — говорится в сообщении.

В Telegeram-канале ведомства столичных автомобилистов призвали быть внимательными и заранее выбирать альтернативные маршруты.

В период с 27 апреля по 10 мая Красная площадь будет закрыта для посещения. Это связано с подготовкой к проведению традиционных мероприятий на 9 мая.

22 апреля на Красной площади в Москве стартовали подготовительные мероприятия к празднованию Дня Победы. Строители занимаются монтажом трибун для зрителей, которые соберутся на парад, по обе стороны Мавзолея Ленина.