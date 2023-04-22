Красную площадь начали готовить ко Дню Победы

Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

Москва, Красная площадь Карта всех событий

На Красной площади в Москве стартовали подготовительные мероприятия к празднику День Победы. Об этом стало известно в субботу, 22 апреля.

В настоящее время доступ на площадь частично ограничен. Строители занимаются монтажом трибун для зрителей парада победы по обе стороны Мавзолея Ленина.

По периметру ГУМа и Исторического музея можно заметить декоративные конструкции. Мавзолей пока не задрапировали, передает РИА Новости

Мавзолей Ленина закроют на три недели в связи с подготовкой и празднованием Дня Победы. Помимо этого, 7 мая до 13:00 и 9 мая будет закрыт для посещения Московский Кремль

Участие в параде Победы на Красной площади в этом году примут свыше 10 тысяч человек, а также 125 единиц вооружения и техники. Военные парады подготовят в 28 российских городах, всего в них примут участие свыше 55 тысяч человек и примерно 1,2 тысячи единиц вооружения и военной техники.

День Победы в Москве и других городах России в 2023 году будет проходить в смешанном формате — в регионах пройдут очные и онлайн-мероприятия, посвященные памяти о Великой Отечественной войне, в том числе акция «Бессмертный полк».