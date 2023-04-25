ВОЗ: Боевики захватили лабораторию с образцами опасных заболеваний в Судане

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Боевики захватили центральную государственную лабораторию с образцами опасных заболеваний в Судане. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Судане Нима Саид Абид.

— Существует огромный биологический риск, связанный с захватом центральной лаборатории системы общественного здравоохранения одной из воюющих сторон, — передает его слова телеканал Al Arabiya.

В начале этого месяца главнокомандующий войск Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан издал указ о роспуске сил быстрого регулирования. Мятежники заявляли о взятии под контроль Дворца Республики (президентский дворец) и международного аэропорта Хартума.

22 апреля представители армии Судана заявили, что им удалось пресечь мятеж в стране, однако назвать сроки полного завершения боевых действий они затруднились. Согласно заявлению, СБР продолжают осуществлять артиллерийские удары по некоторым объектам.

Несмотря на это, 25 апреля СБР убили помощника военного атташе Египта в Хартуме Мухаммеда Аль-Хусейна Мухаммеда Ар-Рави. Уточняется, что автомобиль с помощником военного атташе попал под обстрел на шоссе в столице Судана. От полученных ранений он погиб на месте.