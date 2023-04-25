Собянин: Летом в Москве будет открыто 136 мест отдыха у воды

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Москва, Кольский пруд Карта всех событий

Во всех столичных округах до конца мая подготовят места отдыха у воды. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— В числе обновленных — Кольский пруд в парке «Яуза» района Свиблово. В прошлом году очистили водоем от ила, укрепили берег и высадили растения, которые защищают пруд от размножения водорослей и служат укрытием для рыб и водоплавающих птиц, — сказал он.

В общей сложности будет подготовлено 136 территорий, 13 из них — с возможностью купания, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Также стало известно, что более 950 знаков безопасности для 257 столичных водоемов планируется заменить до конца апреля. В частности, речь идет о знаках «Купаться запрещено!». Их установят вместо зимних «Выход на лед запрещен!». Кроме того, в разрешенных для купания местах появятся указатели «Место купания».

В начале апреля в столичном районе Марьино стартовала реконструкция 16 искусственных прудов. Сначала водоемы полностью осушат, затем извлекут накопившийся за прошедшие годы донный осадок.