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Швеция высылает пять российских дипломатов

Евгений Силаев
В мире
Швеция высылает пять российских дипломатов
Фото: Pixabay

Швеция приняла решение о высылке пяти российских дипломатов. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщил телеканал SVT со ссылкой на главу шведского МИД Тобиаса Билльстрема.

— Швеция сегодня вызвала посла России Виктора Татаринцева и сообщила ему, что пяти сотрудникам посольства предлагается покинуть страну, поскольку их деятельность несовместима с Венской конвенцией о дипломатических отношениях, — рассказал Билльстрем.

Министр добавил, что деятельность российских представителей «не совместима с их дипломатическим статусом».

Аналогичное решение приняло и Министерство иностранных дел Германии. Представители ведомства заявили, что задачей высылки российских дипломатов с территории ФРГ было уменьшение присутствия российских спецслужб.

По информации источника Bild, в качестве ответной меры Россия решила выслать из Москвы 34 немецких дипломата. В целом ранее в столице присутствовали порядка 90 представителей Германии. В то же время пока так и остается неизвестным, сколько именно дипломатов из России были вынуждены покинуть территорию ФРГ.

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