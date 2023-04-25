«Сурганова и оркестр» дали концерт в ходе посещения пункта отбора на контрактную службу

Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Основатели музыкального коллектива «Сурганова и оркестр» Светлана Сурганова и Валерий Тхай высоко оценили столичный пункт отбора на службу по контракту в ходе его посещения во вторник, 25 апреля.

По словам Сургановой, работа пункта организована на высшем уровне. Помимо вопросов, связанных с призывом, кандидаты могут на месте решить и другие проблемы, в том числе финансовые.

В ходе посещения пункта отбора музыканты дали небольшой концерт перед добровольцами.

— Мы приехали поддержать ребят, спеть им несколько песен, что, собственно говоря, сегодня и сделали. Когда мы начали петь для них, там уже и из коридора подходили. То есть непосредственный, живой интерес. А наша задача была — дать им живой энергии и позитива, потому что они идут на серьезное дело — Родину защищать, — цитирует Тхая агентство городских новостей «Москва».

Единый пункт отбора на военную службу по контракту начал свою работу в Москве 3 апреля. Он открылся по адресу улица Яблочкова, дом № 5, строение 1. «Вечерняя Москва» собрала подробную информацию о выплатах, льготах, а также о требованиях военкомата.

В столице также работает виртуальный помощник по вопросам о поступлении на контрактную службу и о мерах поддержки @MskContract_bot в Telegram. Кроме того, для москвичей работает горячая линия по телефону 117. Всю информацию о контрактной службе можно узнать на специальной странице contract.mos.ru.