Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Сурганова и оркестр» дали концерт в ходе посещения пункта отбора на контрактную службу

Евгений Силаев
Город
«Сурганова и оркестр» дали концерт в ходе посещения пункта отбора на контрактную службу
Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Основатели музыкального коллектива «Сурганова и оркестр» Светлана Сурганова и Валерий Тхай высоко оценили столичный пункт отбора на службу по контракту в ходе его посещения во вторник, 25 апреля.

По словам Сургановой, работа пункта организована на высшем уровне. Помимо вопросов, связанных с призывом, кандидаты могут на месте решить и другие проблемы, в том числе финансовые.

В ходе посещения пункта отбора музыканты дали небольшой концерт перед добровольцами.

— Мы приехали поддержать ребят, спеть им несколько песен, что, собственно говоря, сегодня и сделали. Когда мы начали петь для них, там уже и из коридора подходили. То есть непосредственный, живой интерес. А наша задача была — дать им живой энергии и позитива, потому что они идут на серьезное дело — Родину защищать, — цитирует Тхая агентство городских новостей «Москва».

Единый пункт отбора на военную службу по контракту начал свою работу в Москве 3 апреля. Он открылся по адресу улица Яблочкова, дом № 5, строение 1. «Вечерняя Москва» собрала подробную информацию о выплатах, льготах, а также о требованиях военкомата.

В столице также работает виртуальный помощник по вопросам о поступлении на контрактную службу и о мерах поддержки @MskContract_bot в Telegram. Кроме того, для москвичей работает горячая линия по телефону 117. Всю информацию о контрактной службе можно узнать на специальной странице contract.mos.ru.

Светлана Сурганова Армия Россия Музыканты Контракты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Зеленский довоюется до нового Майдана

Антон Кузнецов
Антон Кузнецов

Время экспедиций: поисковики открыли сезон

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мирный атом — оружие санкций

Александр Лосото
Александр Лосото

С кого спрашивать за профилактику: нужна ли в России «мобильная» диспансеризация

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Время судебных разбирательств: в чем причина конфликта между Алисой Тепляковой и МГУ

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Что тебе снится, система «Аврора»: смогут ли все госучреждения перейти на отечественную ОС?

Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко

Как проходит подготовка к организации детского отдыха в лагерях

Все мнения
О проекте