Минобороны: ВДВ и авиация пресекли попытки переброски в Артемовск резервов ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Воздушно-десантные войска (ВДВ) и авиация Вооруженных сил России пресекли попытки переброски в Артемовск резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 25 апреля, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, штурмовые отряды продолжают наступление в западной части Артемовска, уничтожая по пути силы противника.

— Воздушно-десантные войска, оперативно-тактическая и армейская авиация вооруженных сил оказывают непосредственную поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению городом и пресекают попытки противника перебросить туда резервы, — рассказал Конашенков.

Кроме того, артиллерия Южной группировки войск поразила позиции ВСУ в населенных пунктах Богдановка, Красное и Ступочки Донецкой Народной Республики (ДНР). Всего было выполнено 62 боевых задачи, резюмировал представитель ведомства.

Российская армия начала применять новейшие танки Т-14 «Армата» для ведения огня по противнику в ходе спецоперации. В прямых штурмовых действиях они пока не участвуют.