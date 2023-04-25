Собянин рассказал о первых итогах работы проекта «Серебряное наставничество»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Более 90 мероприятий прошло в проекте «Серебряное наставничество» за месяц. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Наставники и ребята из центров содействия семейному воспитанию вместе проводят время: готовят, рисуют, шьют, ставят спектакли, разучивают песни и танцы. Дети получают необходимое общение со взрослыми, внимание и заботу. А взрослые делятся своими знаниями и сами учатся новому, — рассказал он.

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Так, Аллу Прохожеву из Центра московского долголетия «Рязанский» и Вику из Центра содействия семейному воспитанию имени Ю. В. Никулина объединила любовь к творчеству, ведь они обе увлекаются живописью.

На сегодняшний день к проекту уже подключились все столичные центры для детей-сирот и 59 центров московского долголетия. Это более 500 участников — 350 детей и 170 наставников, написал Собянин в своем Telegram-канале.

В центрах московского долголетия начался масштабный городской конкурс «Лидер клуба — 2023». Участники состязания смогут рассказать о себе, проявить наилучшие качества, провести мастер-классы и поделиться опытом с другими.