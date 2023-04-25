Вице-спикер МГД Орлов: Форматы поддержки креативных индустрий в Москве позволяют масштабировать бизнес

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Созданная в Москве инфраструктура поддержки креативных индустрий позволяет помогать лучшим проектам и идеям, а также масштабировать бизнес и искать новых клиентов. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщил вице-спикер Московской городской думы Степан Орлов.

По его словам, столица признана центром креативной индустрии. Поэтому необходимо продолжать поддерживать и развивать эту сферу, уверен вице-спикер.

В качестве примера Орлов назвал запущенную в 2022 году «Фабрику дизайна». По его словам, она позволила в формате конкурса показать возможности столичных дизайнеров, а также найти решения для разнообразных сфер экономики.

По мнению парламентария, в вопросах импортозамещения важно не только закупать оборудование, но и инвестировать в людей, а также их креативные идеи.

— Импортозамещение обязано идти дальше слогана «Покупай свое», потребитель должен делать выбор осознанно, с гордостью. И внешний вид, современный дизайн, эргономика занимают в этом далеко не последнее место. А значит, нужно инвестировать в креативные индустрии, в людей, которые способны создавать такие продукты, которыми мы можем гордиться в полной мере. Развивать подобные форматы поддержки необходимо, — рассказал Орлов в беседе с агентством городских новостей «Москва».

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