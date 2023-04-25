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Подмосковная фирма незаконно выкопала песок на сумму 63 миллиона рублей

Степан Жирнов
Происшествия
Подмосковная фирма незаконно выкопала песок на сумму 63 миллиона рублей
Фото: Пресс-служба прокуратуры Московской области
Московская область, городской округ Клин, деревня Горицы Карта всех событий

Подмосковную фирму уличили в незаконной добыче песка. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова во вторник, 25 апреля.

По ее словам, ведомство, совместно с Министерством экологии и природопользования Московской области, провело проверку информации о добыче песка в деревне Горицы городского округа Клин. По результатам мероприятия стало известно, что компания проводила работы незаконно и нанесла ущерб недрам на сумму около 63 миллионов рублей.

Видео: Пресс-служба прокуратуры Московской области

Материалы проверки направлены в следственный орган. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконное предпринимательство». Клинская городская прокуратура поставила ситуацию под контроль.

Другой инцидент произошел на территории Новой Москвы. Мужчина организовал в Рязановском поселении незаконную свалку. Его привлекли к ответственности: суд постановил взыскать с нарушителя 12 миллиардов рублей.

Подмосковье Экология Проверки Московская область Прокуратура
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