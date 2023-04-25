Автомобиль сбил человека на самокате на Алтайской улице в Москве. Видео

Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы

Москва, Алтайская улица Карта всех событий

На востоке Москвы автомобиль сбил человека на самокате. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы во вторник, 25 апреля.

Авария произошла на Алтайской улице в районе дома № 26. Человек на самокате, не снижая скорости, пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель автомобиля не успел среагировать и сбил его. На месте происшествия работают оперативные службы города.

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Как сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно», движение на участке дороги не затруднено.

Другое ДТП произошло на улице Наметкина на юго-западе Москвы. Столкнулись четыре автомобиля.