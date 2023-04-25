Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Автомобиль сбил человека на самокате на Алтайской улице в Москве. Видео

Степан Жирнов
Происшествия
Автомобиль сбил человека на самокате на Алтайской улице в Москве. Видео
Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы
Москва, Алтайская улица Карта всех событий

На востоке Москвы автомобиль сбил человека на самокате. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы во вторник, 25 апреля.

Авария произошла на Алтайской улице в районе дома № 26. Человек на самокате, не снижая скорости, пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель автомобиля не успел среагировать и сбил его. На месте происшествия работают оперативные службы города.

Видео: Пресс-служба Дептранса Москвы

Как сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно», движение на участке дороги не затруднено.

Другое ДТП произошло на улице Наметкина на юго-западе Москвы. Столкнулись четыре автомобиля.

Автомобили Восточный административный округ (ВАО) Самокаты Район Гольяново Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Зеленский довоюется до нового Майдана

Антон Кузнецов
Антон Кузнецов

Время экспедиций: поисковики открыли сезон

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мирный атом — оружие санкций

Александр Лосото
Александр Лосото

С кого спрашивать за профилактику: нужна ли в России «мобильная» диспансеризация

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Время судебных разбирательств: в чем причина конфликта между Алисой Тепляковой и МГУ

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Что тебе снится, система «Аврора»: смогут ли все госучреждения перейти на отечественную ОС?

Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко

Как проходит подготовка к организации детского отдыха в лагерях

Все мнения
О проекте