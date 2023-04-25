«Попытаются сорвать День Победы»: военный эксперт Дандыкин рассказал о возможной провокации со стороны ВСУ

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В период майских праздников Украина попытается устроить на территории России провокации. Речь может идти как о запугивании населения, так и о попытке устроить теракт. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» выразил военный эксперт Василий Дандыкин.

По его словам, в первую очередь ВСУ попытается совершить действие провокационного характера в приграничных областях.

— В зоне риска Белгородская и Брянская области. И, конечно же, новые субъекты России — это Донбасс, Запорожье и Херсонщина, — полагает собеседник «ВМ».

В то же время не нужно исключать, что президент Украины Владимир Зеленский потребует от своих военных совершить попытку нападения на российские территории.

— Мне кажется, что Зеленский и его солдаты готовят для нас «сюрприз» — например, попытаются как-либо сорвать День Победы, — говорит Дандыкин. — Однако шансы, что им это удастся сделать, ничтожно малы. Российские спецслужбы остановят их любым способом.

По мнению эксперта, День Победы — мощный раздражитель для современного киевского режима. Захватившие власть националисты хотят забыть и стереть этот праздник со страниц истории Украины.

Подобную стратегию украинской армии эксперт назвал «бесполезным делом». По его мнению, на любые попытки терактов и провокаций со стороны ВСУ Москва будет отвечать жесткими ударами.