«АвтоВАЗ» ведет переговоры с тремя компаниями из Китая по сборке под брендом Lada

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Компания «АвтоВАЗ» ведет переговоры с тремя китайскими производителями по вопросу сборки автомобилей под брендом Lada. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщил президент российской компании Максим Соколов.

По его словам, переговоры идут сразу с тремя компаниями. Соколов рассчитывает, что стороны смогут добиться успеха по всем направлениям.

— У нас в качестве актива и временно свободных мощностей есть не только площадка в Санкт-Петербурге. Есть площадка в Ижевске. И даже есть сборочное производство непосредственно в Тольятти, там, где раньше производилась Chevrolet Niva, — рассказал Соколов, чьи слова приводит РИА Новости.

В конце марта стало известно, что «АвтоВАЗ» намерен запустить производство автомобилей Lada на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге совместно с новыми партнерами во втором квартале 2023 года.

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