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Глава Роскосмоса проинформировал партнеров о продлении работы на МКС до 2028 года

Евгений Жуков
В мире
Глава Роскосмоса проинформировал партнеров о продлении работы на МКС до 2028 года
Фото: Роскосмос

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов направил письма главам космических агентств стран-партнеров о продлении работы на Международной космической станции (МКС) до 2028 года. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщили в пресс-службе российской госкорпорации.

Письма были отправлены администратору Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства Биллу Нельсону, гендиректору Европейского космического агентства Йозефу Ашбахеру, а также президенту Канадского космического агентства Лизе Кемпбелл и министру образования, культуры, спорта, науки и технологии Японии Кейко Нагаоке.

Борисов, кроме того, отметил, что на сегодняшний день программа МКС «является самым крупным и наиболее успешным международным проектом в области космоса», передает официальный сайт Роскосмоса.

С инициативой продлить эксплуатацию российского сегмента Международной космической станции Роскосмос выступил 6 апреля. Предложение было предварительно рассмотрено и одобрено Научно-техническим советом госкорпорации 21 февраля и Государственной комиссией 24 марта.

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