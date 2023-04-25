В Москве покажут спектакль пермского Театра-Театра «Карлик Нос»

Фото: Полина Секисова

В Москве впервые покажут спектакль «Карлик Нос» пермского Театра-Театра. Об этом «Вечерней Москве» во вторник, 25 апреля, сообщили в пресс-службе сервиса Яндекс Афиша.

«Карлик Нос» — семейный мюзикл в двух действиях, который исполняется под живой симфонический оркестр и рассказывает поучительную историю по мотивам одноименной сказки Вильгельма Гауфа о приключениях мальчика Якоба. Главному герою предстоит понять, что внутренний мир важнее внешности, а дружба и взаимопомощь спасут в любой беде.

Он повстречает злую ведьму и столкнется с ее чарами, от которых нужно будет избавиться. Авторы мюзикла — композитор Лора Квинт, поэт Николай Денисов, драматурги Борис Мильграм и Илья Губин. Мюзикл — восьмикратный номинант премии «Золотая маска».

21 июня спектакль презентуют в формате концертной 40-минутной версии в Парке Горького, а с 23 по 28 июня спектакль можно будет увидеть на сцене РАМТа.

— Спектакль «Карлик Нос» — один из самых популярных не только в Перми. Он давно вышел за рамки родного Театра-Театра, завоевал признание профессионального сообщества и зрителей фестивалей. «Яндекс Афиша» много сил вкладывает в мероприятия, на которые можно сходить всей семьей, — отметил директор по контенту «Яндекс Афиши» Энрико Мазавришвили.

Также театр «Современник» 3 и 4 мая покажет премьеру спектакля «Мещане», поставленную по одноименной пьесе писателя Максима Горького. В постановке сохранятся классические элементы произведения, которые будут дополнены современными импульсами.