Астрологи назвали знаки зодиака, которые останутся без денег в конце апреля

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Последняя неделя апреля принесет множество перемен в жизнь каждого. Однако представителям трех знаков зодиака придется нелегко, ведь на них обрушатся всевозможные проблемы.

В список попали Весы, которых в последнюю неделю апреля ждут финансовые проблемы. Инвестиции могут не дать ожидаемых результатов. Также представители этого знака зодиака могут быть в этот период слишком сентиментальными и уязвимыми.

Держаться подальше от любых конфликтов астрологи советуют родившимся под знаком Льва. Им рекомендуется проявить свою скромность и честность. Примечательно, что именно эти качества облегчат жизнь в сложный период.

Рутина обрушится на Водолеев, из-за чего они столкнутся с сильнейшей усталостью. Астрологи советуют им уделить больше времени собственному здоровью, а не бесконечным делам, передает «Телепрограмма».

23 марта на астрологической карте мира произошло эпохальное событие: планета Плутон, которая отвечает за судьбы людей и целых поколений, после 15-летнего пребывания в знаке Козерога меняет свою обитель и переходит в знак Водолея. «Вечерняя Москва» разбиралась, почему этот транзит считается таким важным.

Исследование сервиса для знакомств «Мамба» показало, что более 60 процентов россиян интересуются знаком зодиака потенциального партнера при знакомстве.

Особенно эта информация интересует девушек. Однако и мужчины склонны сверяться с гороскопом: знак зодиака партнерши узнают 50 процентов опрошенных. В большинстве случаев интерес вызван целью знакомства.