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Японский модуль Hakuto-R потерял связь с центром управления во время посадки на Луне

Евгений Жуков
В мире
Японский модуль Hakuto-R потерял связь с центром управления во время посадки на Луне
Фото: АГН Москва

Связь с японским модулем Hakuto-R была потеряна при посадке на Луну. В компании признали попытку проведения операции неудачной. Об этом стало известно во вторник, 25 апреля.

Аппарат сошел с круговой орбиты на высоте около одной сотни километров над поверхностью естественного спутника Земли. Запланированное место посадки находилось в кратере Атлас в северной части видимого участка Луны.

Операция должна завершиться примерно в течение часа. В компании сообщили, что в случае изменения условий или возникновения нештатных ситуаций дата посадки может быть перенесена на 1 мая или 3 мая.

Hakuto-R разработан японской компанией Ispace, базирующейся в Токио. Высота аппарата составляет 2,3 метра. Он был запущен к Луне в декабре прошлого года с помощью ракеты-носителя Falcon 9 американской компании SpaceX.

Туда он должен доставить четырехколесный луноход «Рашид», принадлежащий Объединенным Арабским Эмиратам, двухколесный сверхкомпактный луноход совместной разработки Японского агентства аэрокосмических исследований, передает ТАСС.

На День космонавтики в этом году президент РФ Владимир Путин призвал возобновить как можно скорее российскую лунную программу.

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