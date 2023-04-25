«Надо было раньше думать»: МИД РФ обозначил условия для переговоров с США

Фото: МИД РФ

Москва готова вступить в диалог с США по стратегической стабильности, но строго на паритетной основе и при соблюдении интересов России. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

— Господа, слишком поздно. Надо было раньше думать. Мы заинтересованы в этом диалоге не больше, чем они. Мы можем вступить (в диалог — прим. «ВМ»), но строго на паритетной основе, строго на базе гарантированного стопроцентного учета и продвижения наших интересов. Никак иначе, — заявил он.

По словам заместителя министра, американская сторона никогда не проявляла заинтересованности в переговорах. Теперь они смогут состояться только в том случае, если Москва будет заинтересована, заявил Рябков в эфире телеканала «Россия 1».

Политолог, генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что даже продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, который истекает в 2026 году, не прекратит гонку вооружений между Россией и США. В течение следующих трех лет сохранится угроза перехода противостояния двух стран в «ядерную фазу».