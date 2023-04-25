Выставку «Награды Победы» представили в Музее Победы

Фото: пресс-служба Музея Победы

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В Музее Победы во вторник, 25 апреля, открылась выставка «Награды Победы», в которую вошло около 130 наград СССР, США, Великобритании, Франции, Бельгии, Польши и других стран, учрежденные за участие в Великой Отечественной и Второй мировой войнах, а также в антифашистском сопротивлении. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

По словам руководителя детско-юношеского центра «Рифей» Музея истории Индустриального района Перми Василия Титлянова, самой редкой наградой является чешский вариант медали «За победу над Германией».

— Дело в том, что чехи, которые воевали под руководством полковника Слободы, закончили войну в Берлине и тоже были удостоены медалей «За победу над Германией». Но их награждали не сразу, потому что надо было медали отчеканить, удостоверения напечатать. А солдаты ждать не хотели. Они стали эти медали заказывать в частном порядке — в Чехословакии это разрешалось, — рассказал Титлянов.

Всего же посетители увидят в Музее Победы ордена и медали 20 стран, а также узнают истории самих наград и о судьбах тех, кому они были вручены.

Также в Музее Победы состоялось открытие выставки, посвященной маршалу Советского Союза Семену Буденному. Экспозиция приурочена к 140-летию со дня рождения великого полководца.