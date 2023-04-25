«Жирона» обыграла «Реал» в матче чемпионата Испании

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

В матче 31-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» потерпел поражение на выезде от «Жироны» со счетом 4:2.

Все четыре гола оказались на счету Валентина Кастельяноса, который стал первым футболистом в Ла Лиге в 21-м веке, забившим «покер» в ворота «Реала».

У «Реала» отличились Винисиус Жуниор и Лукас Васкес. Команда Зинедина Зидана занимает второе место в турнирной таблице с отставанием в 11 очков от лидера «Барселоны».

«Жирона» поднялась на девятое место. В другом матче дня «Осасуна» победила «Кадис» со счетом 1:0 благодаря голу Рубена Гарсии.

19 апреля футболисты испанского «Реала» одержали победу со счетом 2:0 над британским «Челси» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Матч состоялся на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Автором двух победных голов в составе испанского клуба стал Родриго, который направил мяч в ворота на 58-й и 80-й минуте игры. До этого команды встречались в Мадриде, где «Реал» также победил с равноценным счетом.