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«Реал» обыграл «Челси» со счетом 2:0

Ирэна Колесова
Спорт
«Реал» обыграл «Челси» со счетом 2:0
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Футболисты испанского «Реала» одержали победу со счетом 2:0 над британским «Челси» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Матч состоялся на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.

Автором двух победных голов в составе испанского клуба стал Родриго, который направил мяч в ворота на 58 и 80 минуте игры. До этого команды встречались в Мадриде, где «Реал» также победил с равноценным счетом.

Теперь футболистам «Реала» предстоит встретиться с «Манчестер Сити» в полуфинальной игре. Матч пройдет 19 апреля.

По итогам встречи для нападающего «Реала» Карима Бензема этот матч стал уже 131-м в Лиге Чемпионов в составе испанского клуба. Он в целом стал пятым футболистом в истории, который принимал участие в турнире больше 150 раз. В этот список входят также Криштиану Роналду, Касильяс, Лионель Месси и Хави.

20 марта футбольный клуб «Барселона» обыграл «Реал» со счетом 2:1 в центральном матче 26-го тура чемпионата Испании. Команде удалось одержать победу после гола Франка Кессии на второй минуте из добавленных. На девятой минуте матча вел «Реал» после автогола Рональда Араухо. «Барселоне» удалось отыграться прямо перед перерывом — забил полузащитник Серхи Роберто.

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