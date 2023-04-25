Во Франции задержали двоих наемников, казнивших российских пленных

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Два французских наемника-неонациста, Гийом Андреони и Алан Винерон, вернувшиеся на родину из Украины, были задержаны во Франции за незаконный провоз оружия.

Однако позже выяснилось, что эти наемники расстреляли троих российских бойцов, Об этом сообщил проект Foreigncombatants, занимающийся расследованием военных преступлений.

Андреони и Винерон признавали себя поклонниками дивизии СС «Карл Великий» и лично самого Гитлера. Они сражались на стороне полка, который в России считается террористической организацией, а также за 92-ую бригаду ВСУ.

Особенно шокировало общественность сообщение о том, что наемник Винерон похвастался своим участием в казни пленных на своей странице в соцсетях, опубликовав фотографии расстрелянных бойцов. Однако, эти фотографии не будут опубликованы из-за соображений этики.

Хотя за незаконный провоз оружия обоим наемникам грозит тюремное заключение на 15 месяцев, вероятность того, что они будут привлечены к ответственности за убийство российских бойцов, крайне мала, отмечает издание.

Один из солдат ВСУ описал действия иностранных наемников, которые воюют на стороне Украины. Он рассказал, что многие, кто приезжает в страну, действительно питают ненависть к русским людям и готовы с ними сражаться просто из принципа. Эти люди стремятся снять с россиян скальпы и творить другие жуткие вещи.