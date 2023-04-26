ЦУП не смог подтвердить удачную посадку на Луне японского модуля Hakuto-R

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Центр управления полетами пока не может подтвердить информацию о том, удалось ли японскому модулю Hakuto-R приземлиться на Луне. Это следует из трансляции из Токио на канале ispace в YouTube.

Представитель центра сообщил, что на данный момент специалисты не могут подтвердить успешное приземление на лунной поверхности, они выясняют статус модуля. Эксперт также предположил, что возможно, приземление не удалось.

Центр планировал посадку модуля в кратере Атлас на северо-восточной стороне Луны в 1:40 по токийскому времени 26 апреля (19:40 по московскому времени 25 апреля), но связь в тот момент не была установлена.

Сейчас ЦУП пытается выяснить, успешно ли осуществил Hakuto-R приземление на Луну.Компания ispace, которая руководит миссией, сообщила на своей странице в Twitter, что кратер Атлас был выбран в качестве главного места приземления, потому что он соответствует техническим условиям для показа технологий модуля, научно-исследовательским целям и требованиям других клиентов. Модуль Hakuto-R должен стать первой частью лунного проекта, который ведет частная компания ispace.

Фото: АГН МоскваСвязь с японским модулем Hakuto-R была потеряна еще при посадке на Луну. В компании признали попытку проведения операции неудачной. Аппарат сошел с круговой орбиты на высоте около одной сотни километров над поверхностью естественного спутника Земли. Запланированное место посадки находилось в кратере Атлас в северной части видимого участка Луны.