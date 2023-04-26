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Сенатор Пушков раскрыл главный замысел Запада

Ирэна Колесова
Политика
Сенатор Пушков раскрыл главный замысел Запада
Фото: Пресс-служба Совфеда

Сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что анонсируемое Украиной контрнаступление на самом деле является атакой Запада. Он отметил, что на Западе делают большую ставку на успех этой операции, что свидетельствует о том, что это уже не контрнаступление Украины, а контрнаступление Запада.

— На Западе делают такую огромную ставку на так называемое «украинское контрнаступление», что абсолютно ясно: это уже не контрнаступление Украины, а контрнаступление Запада, — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Ранее американская газета The Wall Street Journal сообщила, что американские чиновники связывают дальнейшую поддержку Украины с успехом ее контрнаступления. Украинские власти неоднократно заявляют о готовящемся контрнаступлении ВСУ, которое может начаться весной или летом.

По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, Киев планирует нанести несколько ударов. Однако пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва тщательно следит за любыми высказываниями о готовящемся контрнаступлении и учитывает их при планировании спецоперации.

Пушков также выразил мнение, что заявление главы Минфина Соединенных Штатов Джанет Йеллен о неготовности к полному разрыву с КНР указывает на то, что Америке придется пожертвовать или Тайванем, или своей экономикой. Он заявил, что логика сохранения американской гегемонии должна в конце концов столкнуть Штаты и Китай, но экономическая зависимость работает против разрыва между этими странами. Также парламентарий назвал слова министра о КНР «важным сигналом» из США.

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