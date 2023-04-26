Сергей Лазарев показал поклонникам свою любимую женщину

Фото: Youtube / FAMETIME TV

В России 25 апреля отмечается День дочери. Многие знаменитости отечественного шоу-бизнеса отмечают праздник в кругу семьи и делятся теплыми фотографиями. Сергей Лазарев в этот день показал свою юную наследницу, хотя в целом рассказывает о своих детях не так уж часто.

Певец опубликовал несколько фотографий с четырехлетней Аней в своем личном блоге. Он отметил, что старается воспитывать свою дочь с заботой и любовью, проявляет к ней особенную нежность.

Оказалось, что поклонники Лазарева берегут многие его давние фотографии. Он сразу же начали отправлять ему коллажи из нескольких фото на которых были изображены Лазарев и его наследница.

Стоит отметить, что Сергей Лазарев остается образцовым отцом, он уделяет детям много времени и поддерживает во всех начинаниях. Сейчас исполнитель воспитывает двух детей, девятилетнего Никиту и четырехлетнюю Аню.

При этом личная жизнь Сергея Лазарева остается секретом за семью замками. Премия Big Love Show в столице порадовала публику неожиданным событием — певец Сергей Лазарев впервые за несколько лет пришел в сопровождении девушки. Ею оказалась его коллега Ева Власова. Подробности такого выхода неизвестны. Но поклонники звезды заявили, что пара смотрится отлично. Вероятно, отношения артистов находятся в тайне, сообщает портал Passion.