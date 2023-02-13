Лазарев впервые за несколько лет появился на светском мероприятии в компании девушки

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Премия Big Love Show в столице порадовала публику неожиданным событием — певец Сергей Лазарев впервые за несколько лет пришел в сопровождении девушки. Ею оказалась его коллега Ева Власова.

Подробности такого выхода неизвестны. Но поклонники звезды заявили, что пара смотрится отлично. Вероятно, отношения артистов находятся в тайне, сообщает портал Passion.

О прошлых отношениях Лазарева общественность знает только одно — артист встречался с телеведущей Лерой Кудрявцевой. При этом у него есть двое детей — 8-летний Никита и 4-летняя Анна.

В конце прошлого года Сергей Лазарев рассказал, что не считает нужным приводить на выступления своих детей. По его словам, он в детском возрасте посещал концерты или участвовал в шоу исключительно по собственному желанию.

Лазарев уже который год подряд занимает лидирующие позиции в списке самых завидных женихов России. Сегодня знаменитый исполнитель не только один из лучших вокалистов страны, он еще и примерный отец для своих двух детишек, которых ему родила суррогатная мать. Среди остальных достижений — участие в Евровидении и многолетний успех в музыкальной индустрии.