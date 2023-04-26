Топ-8 продуктов, которые ошибочно считаются вредными для здоровья

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Целый ряд продуктов многие россияне считают сугубо вредными. Однако зачастую это не совсем верно. Например, кофе в умеренных количествах положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, а цельнозерновой хлеб способен снижать аппетит. Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, многие люди отказываются от свиного сала из-за его высокой калорийности.

— Сало — почти стопроцентный жир, люди боятся повышения уровня холестерина. Но в подкожном сале содержатся элементы, снижающие уровень воспаления. А именно воспаление является причиной развития атеросклероза. На самом деле сало можно есть в умеренном количестве: пару тоненьких кусочков с овощами в день, — объяснила собеседница «ВМ».

По тем же причинам люди части отказываются от сливочного масла или сметаны. Но эти продукты можно, как и сало, включать в рацион в небольшом количестве. Как отмечает Соломатина, маленький кусочек масла или ложка сметаны в день не навредят здоровью.

Еще один продукт, который не стоит бояться добавлять в рацион, — яйца.

— Яйца сейчас тоже «реабилитировали»: хотя в них много холестерина, но он скомпенсирован лецитином. Поэтому такой холестерин на стенках сосудов не откладывается. Одно–два яйца в день вреда не нанесут даже тем, у кого холестерин повышен изначально, — говорит диетолог.

Еще одна случайная жертва списка «вечно вредных продуктов» — кофе. Долгое время этот напиток считался пагубным, но последние исследования показывают, что регулярное употребление кофе в разумных количествах приводит к улучшению когнитивных способностей и состояния сердечно-сосудистой системы.

Похожая ситуация сложилась с шоколадом.

— Сладости и шоколад нередко советуют исключать из рациона, — говорит Соломатина. — Но если в сладостях просто содержится много сахара, то в случае с шоколадом все не так однозначно. Чем темнее шоколад, тем он полезнее. А какао-бобы содержат большое количество антиоксидантов, которые улучшают работу сердца и тормозят старение. Небольшой кусочек шоколада способен даже помочь профилактировать развитие заболеваний.

По словам Соломатиной, популярно мнение, что отказ от хлеба и макарон положительно влияет на здоровье. Однако употребление цельнозернового хлеба в небольшом количестве снижает аппетит и общий объем съеденной за день пищи. Макароны лучше немного не доводить до полной готовности и подавать с овощами — в этом случае они менее вредны.

При этом людям, у которых повышен уровень холестерина, все перечисленные выше продукты нужно употреблять с повышенной осторожностью.

Ранее Соломатина рассказала «ВМ», что чаще всего становится причиной повышенной тяги к сладкому.