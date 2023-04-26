Захарова заявила, что она первый и единственный дипломат из РФ с личной страницей в Госдепе

Фото: МИД РФ

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, в своей авторской колонке для газеты «Известия» ответила на обвинения во лжи в своей биографии на сайте Госдепа США.

Захарова подчеркнула, что она является единственным руководителем пресс-службы МИД с персональной страницей на сайтах двух ядерных сверхдержав: России и США.

— Я единственный руководитель пресс-службы МИДа в мире, у кого есть персональная страница на сайтах внешнеполитических ведомств сразу двух ядерных сверхдержав: моей родины - России - и вот теперь еще и США, — заявила Захарова в колонке.

Она также сообщила, что США потратили 120 миллионов долларов на этот новый формат информационной войны, и продолжила с иронией: «Я пропагандирую российскую внешнюю политику. Давайте рассчитаем это на все 120 миллионов?». В то же время, Захарова призвала Госдеп США вспомнить о реальных случаях манипулирования фактами в дипломатии, включая заявления о пробирке с якобы биологическим оружием госсекретаря Колина Пауэлла.

Захарова заявила, что Москва будет исходить из практических шагов и реальной политики США при взаимодействии с Вашингтоном. Таким образом она прокомментировала желание президент США Джо Байдена выдвинуться на второй срок.