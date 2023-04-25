Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Захарова: Россия будет исходить из реальной политики при работе с США

Евгений Жуков
В мире
Захарова: Россия будет исходить из реальной политики при работе с США
Фото: МИД РФ

Москва будет исходить из практических шагов и реальной политики США при взаимодействии с Вашингтоном. С таким заявлением во вторник, 25 апреля, выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Первого канала.

— Мы будем исходить из тех практических шагов, которые Вашингтон будет осуществлять в реальной политике, — сказала она, комментируя намерения действующего президента США Джо Байдена баллотироваться на второй срок.

Байден официально объявил, что намерен баллотироваться на следующих выборах президента США в 2024 году. Кроме того, нынешний вице-президент США Камала Харрис в свою очередь заявила, что будет выдвигаться в качестве вице-президента.

По этому поводу уже успел высказаться и бывший американский лидер Дональд Трамп. По его словам, участие Байдена в президентских выборах 24-го года может привести к началу новой мировой войны.

Действующий президент США Джо Байден имеет весьма серьезные шансы на победу в предстоящих выборах главы государства, которые запланированы на 5 ноября 2024 года. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил политолог-американист Михаил Синельников-Оришак.

Джо Байден Мария Захарова США МИД РФ Выборы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Зеленский довоюется до нового Майдана

Антон Кузнецов
Антон Кузнецов

Время экспедиций: поисковики открыли сезон

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мирный атом — оружие санкций

Александр Лосото
Александр Лосото

С кого спрашивать за профилактику: нужна ли в России «мобильная» диспансеризация

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Время судебных разбирательств: в чем причина конфликта между Алисой Тепляковой и МГУ

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Что тебе снится, система «Аврора»: смогут ли все госучреждения перейти на отечественную ОС?

Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко

Как проходит подготовка к организации детского отдыха в лагерях

Все мнения
О проекте