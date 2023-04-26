Весеннее тепло и кратковременные дожди ожидают москвичей в среду

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В Москве в среду, 26 апреля, будет достаточно тепло, однако местами пройдут дожди. Такой прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

В столице воздух днем прогреется до 17 градусов выше нуля. Небо будет облачным, с редкими прояснениями. Ближе к ночи значительно похолодает. Столбики термометров опустятся до 8 градусов.

Ветер в городе будет западным и северо-западным. Отдельные порывы достигнут 10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 740–744 мм ртутного столба.

На первомайские праздники в Москве похолодает и будут идти небольшие дожди. Об этом «Вечерней Москве» рассказал синоптик Александр Ильин. По его словам, в субботу, 29 апреля, возможны заморозки в ночные часы. Осадков не ожидается.

До этого синоптик рассказал «ВМ», что на текущей неделе в столице начнутся дожди, а воздух в городе прогреется до плюс 23 градусов. Небольшой дождь возможен уже во вторник, а в среду осадки усилятся. Кроме того, в столице, как отмечает Ильин, немного похолодает.