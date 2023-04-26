Эксперт Виноградов назвал кроссовер с пробегом за 1,5 миллиона рублей и надежной АКПП

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Гидромеханическая автоматическая коробка переключения передач — надежнее, чем роботы и вариаторы. Об этом рассказал эксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов.

Виноградов выбрал кроссовер за 1,5 миллиона рублей со сверхнадежной автоматической коробкой передач и им оказался Ford Kuga. Эти автомобили с любым мотором имеют автоматическую трансмиссию со знаменитым индексом 6F35, которая рассчитана на работу с крутящим моментом до 380 нанометров, поэтому запас прочности у нее велик.

В связи с тем, что данная коробка передач не любит грязного масла, необходимо менять его каждые 60 тысяч километров, передает «ЗР».

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