Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Эксперт Виноградов назвал кроссовер с пробегом за 1,5 миллиона рублей и надежной АКПП

Лейла Алиева
Общество
Эксперт Виноградов назвал кроссовер с пробегом за 1,5 миллиона рублей и надежной АКПП
Фото: Unsplash

Гидромеханическая автоматическая коробка переключения передач — надежнее, чем роботы и вариаторы. Об этом рассказал эксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов.

Виноградов выбрал кроссовер за 1,5 миллиона рублей со сверхнадежной автоматической коробкой передач и им оказался Ford Kuga. Эти автомобили с любым мотором имеют автоматическую трансмиссию со знаменитым индексом 6F35, которая рассчитана на работу с крутящим моментом до 380 нанометров, поэтому запас прочности у нее велик.

В связи с тем, что данная коробка передач не любит грязного масла, необходимо менять его каждые 60 тысяч километров, передает «ЗР».

Журналисты издания What Car? опубликовали рейтинг худших автомобилей возрастом до пяти лет. В исследовании приняли участие 24 927 автовладельцев, которые поделились сведениями о 248 моделях. Лидером антирейтинга стал автомобиль Audi A3.

Российский дилер «Автодом» приобрел активы Mercedes-Benz. Какие автомобили могут производить на бывшем предприятии Mercedes его новые владельцы, «Вечерней Москве» рассказал автоэксперт, заместитель главного редактора журнала «За рулем» Никита Гудков.

Цены Автомобили Покупки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Зеленский довоюется до нового Майдана

Антон Кузнецов
Антон Кузнецов

Время экспедиций: поисковики открыли сезон

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мирный атом — оружие санкций

Александр Лосото
Александр Лосото

С кого спрашивать за профилактику: нужна ли в России «мобильная» диспансеризация

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Время судебных разбирательств: в чем причина конфликта между Алисой Тепляковой и МГУ

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Что тебе снится, система «Аврора»: смогут ли все госучреждения перейти на отечественную ОС?

Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко

Как проходит подготовка к организации детского отдыха в лагерях

Все мнения
О проекте