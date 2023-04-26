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Приметы и советы

Кудрявые и розовые пеликаны вышли на пруд в Московском зоопарке

Лейла Алиева
Город
Кудрявые и розовые пеликаны вышли на пруд в Московском зоопарке
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Москва, Большая Грузинская улица, 1 Карта всех событий

В Московском зоопарке впервые в этом году вышли на пруд кудрявые и розовые пеликаны. Об этом в среду, 26 апреля, сообщили в пресс-службе столичного зоосада.

— Холодное время года наши пеликаны проводят в павильоне «Птицы и бабочки». Они там строят гнезда, насиживают яйца и выкармливают птенцов. Весной, после того, как на пруду сходит лед, мы выпускаем пеликанов в их летний вольер — просто открываем для них двери, и птицы спускаются по специальному пандусу, — говорится в сообщении.

Когда для птиц открыли проход к пруду, первым вышел самопровозглашенный кудрявый «пеликаний предводитель» — Матвей. В свою очередь розовые пеликаны решили выйти к водоему после обеда.

По словам генерального директора зоопарка Светланы Акуловой, в летний период птицы живут на водоеме Новой территории, который называется «Болото». Пеликаны предпочитают сидеть на островке в самом центре водоема, а кормят их свежей рыбой два раза в день, пишет ТАСС.

Символ зоопарка — манул Тимофей начал худеть после зимы. Теперь он весит 4,2 килограмма, что является нормальным летним весом для него. Обычно Тимоша ведет ночной образ жизни: манул предпочитает выходить из домика поздним вечером. В это время животное ходит по крышам и лесенкам.

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