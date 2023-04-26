В Бирюлевском дендропарке пройдет праздник, посвященный цветению сакуры

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

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В Бирюлевском дендропарке зацвела вишня мелкопильчатая, более известная как сакура. Об этом в среду, 26 апреля, сообщил Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

— На деревьях уже появились крупные бутоны и первые цветы сакуры. Сезон цветения вишни мелкопильчатой недолгий — до семи дней. В 2023-м растение зацвело немного раньше: например, в 2020–2022 годах бутоны сакуры начинали распускаться только в первых числах мая, — говорится в сообщении.

В текущем году праздник «Любование цветами», посвященный цветению сакуры, пройдет 29 апреля в Бирюлевском дендропарке и начнется в 12:00.

Специалисты Мосприроды подготовили мастер-классы. Так, на занятиях «Цветущее дерево» и «Цветы из гофрированной бумаги» горожане узнают о применении гофрированной бумаги в XVIII веке, а также изготовят необычные поделки. Помимо этого, запланированы выставки и игры на свежем воздухе, передает официальный сайт мэра Москвы.

В этом весеннем сезоне на территории ВДНХ распустится более 60 различных сортов луковичных растений, а всего расцветет более миллиона многолетних и однолетних цветов. Первыми зацвели 42 разновидности тюльпанов.