Путин подписал указ об ответных мерах за изъятие активов России в США и других странах

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на изъятие российских активов за рубежом. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В нем говорится, что в случае лишения или ограничения прав на российское имущество за границей вводится внешнее управление на активы, связанные с недружественными странами и находящиеся на территории России.

В качестве активов, попадающих под временное управление отмечаются: движимое и недвижимое имущество, ценные бумаги, доли в уставных капиталах, а также имущественные права.

11 апреля СК России по материалам Генеральной прокуратуры возбудил уголовное дело о незаконном изъятии властями Украины активов одного из крупнейших банков России. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».

Конфискация активов России в странах Запада может «подорвать веру» в доллар, из-за чего другие государства станут хранить меньшее количество денег в США, сообщила газета The New York Times.