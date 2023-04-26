Экономист Гиринский рассказал о малоизвестных выплатах для детей и пенсионеров в РФ

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Многие выплаты в России носят заявительный характер — нужно знать о своих правах и правильно подать документы. Об этом в среду, 26 апреля, сообщил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

К разовым или постоянным пособиям относятся выплаты на детей. Некоторые из них положены всем, например, при рождении. Часть распространяется только на малообеспеченные или многодетные семьи.

— В процессе принятия решения должен быть подтвержден статус малоимущего. Учитывается финансовая обеспеченность каждого члена семьи, общее количество детей, не достигших совершеннолетия, возраст каждого из родителей, регион постоянного проживания, — рассказал экономист.

Если параметры совпадают, то можно рассчитывать на разовые выплаты многодетным семьям в День матери или к 1 сентября. Также возможна финансовая помощь детям, идущим в первый класс. Уточняется, что выплаты малообеспеченным семьям требуют постоянного подтверждения статуса.

Кроме того, на разовые выплаты могут рассчитывать пенсионеры. При достижении юбилея в официальном браке 50 лет и более может быть выплачено от 10 до 30 тысяч рублей. В зависимости от региона пенсионерам могут быть выплаты ко дню рождения, если это юбилейная дата, передает агентство «Прайм».

Накопительная часть пенсии складывается из денег, которые перечисляет на специальный счет человека работодатель. Эти средства поступают в фонд — коммерческий или государственный — и инвестируются. Также счет, где копится пенсия, раньше мог самостоятельно пополнять будущий пенсионер. Что такое накопительная пенсия и как узнать ее размер в 2023 году — в материале «Вечерней Москвы».