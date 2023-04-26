Искусственный интеллект с лицами людей предлагают запретить в РПЦ

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Необходимо ввести в России запрет на изображение искусственного интеллекта с человеческим лицом. Такое мнение выразил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детей Русской православной церкви иерей Федор Лукьянов.

Он отметил, что человек должен понимать, что общается и работает с искусственным интеллектом.

Запрет нужен на антропоморфизацию технологий, роботов и программ — придание им человеческих свойств и образа. Кроме того, требуется разработать маркировки для нейросетей и закрепить их на законодательном уровне, приводит слова Лукьянова издание «Ведомости».

Иерей добавил, что разработчик программы должен нести ответственность за ее содержание и информацию, которую она передает. Лукьянов предложил ограничить доступ к нейросетям детям, так как технологии могут опасно повлиять на их психику. Кроме того, следует локализовать искусственный интеллект ChatGPT под отечественные сети, поскольку он, как и многие другие, строится на основе этики Запада, которая может расходиться с российской.

В столичном здравоохранении реализуют четыре проекта использования искусственного интеллекта, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.